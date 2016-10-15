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  • Николаев: «Видеоповторы не пойдут на пользу футболу. Он тем и прекрасен, что бывают ошибки»

Николаев: «Видеоповторы не пойдут на пользу футболу. Он тем и прекрасен, что бывают ошибки»

15 октября 2016, 00:08
14

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев поделился размышлениями о проблеме использования видеоповторов.

«Лично я считаю, что в процедуре видеоповторов в футболе должно быть прописано количество разрешенных просмотров за матч, кто будет смотреть телевизор. И один тот же кадр на трех разных камерах может смотреться по-разному. Случаются такие моменты, когда и на повторе не понятно было нарушение или нет.

Возвращаясь к нашумевшему моменту в матче «Зенита» со «Спартаком». Представляете этот момент. Нарушение было не обозначено, контратака – назначается пенальти. И теперь тренер «Спартака» берет видеоповтор и вместо пенальти все возвращается на полминуты назад. Я не думаю, что это пойдет на пользу футболу, не будет той зрелищности. Мы можем зайти в тупик. Футбол и прекрасен, что бывают ошибки», – сказал Николаев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Himik007
1476480211
Бред сказал!
Видео повторы нужны, будет меньше нытья что все купленно
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Psih86
1476480645
Продажная шкура!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476481144
На мой взгляд, должно быть не более пяти (а лучше трех) возможностей посмотреть кино с каждой стороны плюс столько же во власти самого арбитра, если это именно ему необходимо. И разумеется, повторы нельзя брать по поводу событий вне штрафной (исключение - откровенная грубость, плевок, удар и проч., оставшиеся без судейского внимания).
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Aztec58
1476481363
Однако и теннису, и волейболу и даже хоккею видеоповторы пошли на пользу, ага. Кому-то не хочется торжества справедливости?
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tootoo
1476490112
Это что такое вообще? Он бы ещё сказал: "Футбол тем и прекрасен, что бывает купленное судейство".
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арейская
1476490407
Вот сказанул-же, прекрасен тем, что бывают ошибки, ну так давайте в каждом матче специально ошибайтесь, для красоты так сказать...
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Диктор
1476508100
Прекрасен ?????? Да это просто ужасно что так судят,хоть счет по игре будет.Я за видео повторы.
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Joko21
1476513724
Видео повторы как раз помогут добиться справедливой игры и прикроют кормушку для судей, если они заинтересованы в победе одной, конкретной команды
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rubinovyi2
1476515082
"Футбол и прекрасен, что бывают ошибки», –на которых можно неплохо денежку поднять.
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yorgenbarenz
1476524386
Это интервью явно показывает,что судьи у нас хронически берут на лапу и делятся с начальством.
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