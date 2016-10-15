Николаев: «Видеоповторы не пойдут на пользу футболу. Он тем и прекрасен, что бывают ошибки»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев поделился размышлениями о проблеме использования видеоповторов.

«Лично я считаю, что в процедуре видеоповторов в футболе должно быть прописано количество разрешенных просмотров за матч, кто будет смотреть телевизор. И один тот же кадр на трех разных камерах может смотреться по-разному. Случаются такие моменты, когда и на повторе не понятно было нарушение или нет.

Возвращаясь к нашумевшему моменту в матче «Зенита» со «Спартаком». Представляете этот момент. Нарушение было не обозначено, контратака – назначается пенальти. И теперь тренер «Спартака» берет видеоповтор и вместо пенальти все возвращается на полминуты назад. Я не думаю, что это пойдет на пользу футболу, не будет той зрелищности. Мы можем зайти в тупик. Футбол и прекрасен, что бывают ошибки», – сказал Николаев.