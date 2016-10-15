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    Николаев: «Видеоповторы не пойдут на пользу футболу. Он тем и прекрасен, что бывают ошибки»

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев поделился размышлениями о проблеме использования видеоповторов.

    «Лично я считаю, что в процедуре видеоповторов в футболе должно быть прописано количество разрешенных просмотров за матч, кто будет смотреть телевизор. И один тот же кадр на трех разных камерах может смотреться по-разному. Случаются такие моменты, когда и на повторе не понятно было нарушение или нет.

    Возвращаясь к нашумевшему моменту в матче «Зенита» со «Спартаком». Представляете этот момент. Нарушение было не обозначено, контратака – назначается пенальти. И теперь тренер «Спартака» берет видеоповтор и вместо пенальти все возвращается на полминуты назад. Я не думаю, что это пойдет на пользу футболу, не будет той зрелищности. Мы можем зайти в тупик. Футбол и прекрасен, что бывают ошибки», – сказал Николаев.

    Источник: Спорт FM

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    15.10.2016 00:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 15 октября 2016, 17:01

      Если бы судью за ошибку подвешивали за причинное место, то у господина Николаева было бы другое мнение))

      0
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      Рейтинг: +965

      Riot Zero 15 октября 2016, 14:11

      Ведоповторы отнимут у судеек деньги.

      1
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      Рейтинг: +16

      Our Russia 15 октября 2016, 12:55

      Он тем и прекрасен, что бывают ошибки. Ага, для лохов! Представлюя как Германия забивает рукой Гандурасу в полуфинале и выигрывает матч. А чё, им ведь можно... Не так дело не пойдёт, давай по честному, по чесноку...!

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 15 октября 2016, 12:39

      Это интервью явно показывает,что судьи у нас хронически берут на лапу и делятся с начальством.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 октября 2016, 10:04

      "Футбол и прекрасен, что бывают ошибки», –на которых можно неплохо денежку поднять.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 октября 2016, 09:42

      Видео повторы как раз помогут добиться справедливой игры и прикроют кормушку для судей, если они заинтересованы в победе одной, конкретной команды

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 октября 2016, 09:18

      Что-то странное говорит, ведь это поможет им-же(судьям), к ним будет меньше претензий, проще судить, ну не успел там увидеть пересмотрел и всё.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 08:08

      Прекрасен ?????? Да это просто ужасно что так судят,хоть счет по игре будет.Я за видео повторы.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 03:13

      Вот сказанул-же, прекрасен тем, что бывают ошибки, ну так давайте в каждом матче специально ошибайтесь, для красоты так сказать...

      6
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      Рейтинг: +32

      tootoo 15 октября 2016, 03:08

      Это что такое вообще? Он бы ещё сказал: "Футбол тем и прекрасен, что бывает купленное судейство".

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