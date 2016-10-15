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    Мутко: «Бразильцы любят Россию и очень хотят приехать. Политическая договоренность есть»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко в эфире «Матч ТВ» рассказал о переговорах насчет товарищеского матча сборных России и Бразилии.

    «Я очень люблю Бразилию. Мы очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он тоже нас очень любит и говорит, что они хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Они любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность есть, теперь надо выбрать даты», – сказал Мутко.

    Планируется, что эта встреча состоится в следующем году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 00:03
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 15:19

      много бабла значит у мудка есть огромный фонд

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 15 октября 2016, 12:54

      Я люблю, они любят.. я их они нас.. -_-
      Они там что про любовные игры разговаривали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 15 октября 2016, 10:54

      Бразильцы постоянно говорят-Россию так любим,что кушать не можем !Мутко,мягко говоря,фантазёр!

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 октября 2016, 10:41

      Бразильцы любят деньги и поэтому очень любят Россию,в Барселоне выгонят за такую игру,а в России будут в жопу целовать и миллионы платить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > товрос 15 октября 2016, 12:53

      А вы разве таким всё время не занимались?

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 октября 2016, 09:29

      будет интересно

      -2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 октября 2016, 08:57

      ждем противостояния бразильцев с россиянами: Фернандесом, Ари, Гильерме, Жоаозиньо

      2
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      Рейтинг: +508

      triton004 15 октября 2016, 08:36

      любвиобильные,здесь всё зависит от цены вопроса, деньги они любят............

      1
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 15 октября 2016, 08:00

      Платят хорошо, почему бы и не приехать.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 октября 2016, 07:43

      А мы как любим...

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 октября 2016, 06:18

      Отлично. Разбавим нашу жизнь неграми.

      4
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