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    Зидан: «22 тысячи километров – это не проблема для игрока»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии Серхио Рамоса.

    «Травма Серхио очень болезненна для нас, ведь он не может играть. Это наш капитан и важный игрок. Он всегда отдает все силы на поле. Он сделает все, чтобы вернуться как можно скорее. Все важные игроки получают свою порцию критики. Я чувствую, что к Рамосу несправедливы, потому что он всегда хорошо играет и делает все возможное», – сказал Зидан.

    Также наставник прокомментировал здоровье Хамеса Родригеса.

    «Он очень старался восстановиться, чтобы сыграть за сборную. Он отправился в расположение команды, но, к счастью, понял, что играть пока не может и что нужно восстанавливаться дальше. 22 тысячи километров – это не проблема, на жизнь игрока это мало повлияет», – сказал Зидан.

    Источник: Sport.es

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    14.10.2016 21:57
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