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    Долги «Динамо» перед кредиторами составляют примерно 13 миллиардов

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев ответил на вопросы о финансовой ситуации в клубе.

    – Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами – 13 миллиардов рублей?

    – Близкая к реальной ситуации цифра.

    – На днях появилось сообщение: «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед игроками, взяв очередной кредит. Подтвердите?

    – Нет. Я принципиальный противник кредитов в столь непростой период, хотя ВТБ имеет такую возможность. Клуб выставил на продажу свой непрофильный актив и за счет этого выполнил обязательства по зарплате.

    – Как на это отреагировал банк?

    – Он помог тем, что выразил готовность выкупить этот актив. Сделка пока не завершена, но аванс позволил погасить задолженность перед игроками.

    – Что являлось предметом продажи?

    – Одно из офисных зданий, принадлежавших «Динамо». Не главный офис, конечно.

    – Какой вам видится правильная модель управления клубом с учетом всего того, что происходит?

    – Владеть «Динамо» должен единоличный акционер, так будет логичнее и понятнее для всех. Для стратегии, для оперативного управления — тоже. Центральный совет пока не способен выполнить ряд обязательств «Динамо». Брать на себя ответственность за весь клуб в таких реалиях нецелесообразно. Поэтому будем действовать в рамках действующих акционерных соглашений. Есть основной акционер – ВТБ, и мы надеемся, что в этой непростой ситуации он поможет «Динамо», как и раньше, – сказал Муравьев.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.10.2016 20:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2016, 22:34

      Не хило так Гурам развёл Динамо на бабло... На шашлыки, да гулянки 200 лямчиков евро просадил... А если ещё прибавить деньги, которые закладывались на сезон от спонсорских соглашений и прочего, выйдет около 400 лямов... Не хило так за пару-тройку лет накуралесить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 октября 2016, 21:47

      сначала федорычев гнал волну,потом ротенберги,втб... и что получилось в итоге?

      1
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      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > 84aivengo 14 октября 2016, 22:02

      Назвать как это выглядет ? ЖОПА !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 14 октября 2016, 21:46

      Очередной раздел. Новые лица - старые правила !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 октября 2016, 21:18

      В пфл.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 14 октября 2016, 20:57

      Как же вы дурите людей сука

      1
      Ответить
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