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    Месси включил футболистку «Чертаново» Карпову в свой список наиболее талантливых молодых игроков

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил для испанского издания Marca список наиболее талантливых и многообещающих молодых игроков.

    Отметим, что в этом перечне оказалась футболистка «Чертаново» Надежда Карпова. Она стала единственной девушкой в этом списке.

    Кроме нее, Месси включил в свой рейтинг Габриэля Бошилию («Милан»), Каспера Дольберга («Аякс»), Чанатипа Сонгкрасина («Муантонг Юнайтед»), Алекса Майла («Нью-Йорк Ред Буллз»), Натана Аллана («Витесс»), Давиде Калабрию («Милан»), Жана-Огустена Кевина («ПСЖ») и Патрика Робертса («Селтик»).

    Источник: Marca

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    14.10.2016 20:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +87

      Polilux 14 октября 2016, 22:00

      Не думаю что он лично знаком , но я вырос в Чертаново. Знаю толком этот клуб. Даже в совковое время - Профессионалы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Polilux 15 октября 2016, 01:11

      Оскорбительное для советских людей слово "совок" придумал еврей М.Эпштейн, правда, приоритет у него оспаривает другой еврей - А. Генис. А ты из каковских будешь, мил человек, из тех самых, али просто из дураков?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 14 октября 2016, 21:17

      в сборную мужскую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 октября 2016, 21:17

      Она ахуенна.

      -3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 октября 2016, 20:26

      откуда он всех их знает?!))

      2
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > VGreen 14 октября 2016, 21:26

      Не знает. Это adidas выбирает этих игроков (совместно с агентами, понятное дело).

      0
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 14 октября 2016, 20:25

      То чувство когда баба из любительской лиги топ игрок России.

      6
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