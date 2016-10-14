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    Гол Василия Березуцкого принес ЦСКА три очка

    В матче десятого тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Василия Березуцкого на 18-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Березуцкий, 18;

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 22:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 октября 2016, 07:31

      Вася молоток!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 октября 2016, 04:01

      явный слив матча

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 03:19

      Частичная реабилитация за Коста-Рику...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 октября 2016, 22:29

      О це да.

      Молодца,хлопец.

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 14 октября 2016, 22:18

      главное забивать, а в чьи ворота не важно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 октября 2016, 22:12

      Вася голеадор, в сборной забил и уфе)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 октября 2016, 21:58

      Молодетц Василий

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 14 октября 2016, 21:36

      Квася,,,

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 14 октября 2016, 21:33

      чемпион страны... вылетит из группы ЛЧ и к маю займет 1 - 2 место...

      -3
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 14 октября 2016, 21:32

      Ну и где всероссийская истерика типа той, что была после матча Зенит-Спартак? Где требования всей Москвы навсегда отстранить Вилкова? Где сопли и вопли российской провинции? Ведь Березуцкий сначала остановил прорыв Кротова, схватив того за футболку, потом выкрутил ему руку пытаясь отобрать мяч, а потом завалил подножкой. А результат - ЖК Кротову за слова в адрес судьи. Да если бы Иванов в игре Зенит-Спартак позволил бы себе хотя бы треть того, что позволил себе Вилков, вся Россия сошла бы с ума. А тут, все - молчок! Тс-с-с! Может она все-таки уже того....сошла?

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