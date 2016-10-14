Гол Василия Березуцкого принес ЦСКА три очка

Вася молоток!
В матче десятого тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Василия Березуцкого на 18-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Березуцкий, 18;
В матче десятого тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу Василия Березуцкого на 18-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Березуцкий, 18;
Вася молоток!
Частичная реабилитация за Коста-Рику...
О це да.
Молодца,хлопец.
главное забивать, а в чьи ворота не важно
Вася голеадор, в сборной забил и уфе)))
Квася,,,
чемпион страны... вылетит из группы ЛЧ и к маю займет 1 - 2 место...
Ну и где всероссийская истерика типа той, что была после матча Зенит-Спартак? Где требования всей Москвы навсегда отстранить Вилкова? Где сопли и вопли российской провинции? Ведь Березуцкий сначала остановил прорыв Кротова, схватив того за футболку, потом выкрутил ему руку пытаясь отобрать мяч, а потом завалил подножкой. А результат - ЖК Кротову за слова в адрес судьи. Да если бы Иванов в игре Зенит-Спартак позволил бы себе хотя бы треть того, что позволил себе Вилков, вся Россия сошла бы с ума. А тут, все - молчок! Тс-с-с! Может она все-таки уже того....сошла?