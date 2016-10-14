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    Роналду: «Сам я считаю себя лучшим в мире»

    Нападающий «Реала»Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом планеты.

    «Сам я считаю себя лучшим в мире. И я каждый день тяжело работаю, стремясь быть сильнейшим. А дальше дело других судить меня.

    Я всегда хотел улучшать свою игру. Я очень мотивирован и верю, что именно в этом заключается залог моего успеха на поле.

    У меня была серьезная травма, я пропустил два с половиной месяца, но сейчас все в порядке. Я вернулся на свой привычный уровень и готов насладиться очередным зрелищным сезоном», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2016 19:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +51

      петр1975 15 октября 2016, 14:08

      Молодец Рон

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      АМР1972 15 октября 2016, 06:04

      Один из лучших..так будет правильно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 октября 2016, 04:10

      скромняга:-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 октября 2016, 01:59

      шампунь вит АВЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 октября 2016, 01:51

      про помаду не забудь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      bandini 14 октября 2016, 23:56

      Месси - лучший футболист всех стран, времён и народов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2016, 22:29

      Давай Ронни, пока набирал форму, без твоих "затащил", Реал выдал мягко скажем фиговый стрик...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > ivanthebest 14 октября 2016, 22:42

      ой мля, они с ним уже несколько матчей сыграли, и какой итог? 1 мяч?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > alexfor 15 октября 2016, 01:30

      А то что чувак форму набирал, после травмы, не? Или ты футбол только по фифе оцениваешь?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      alexfor > ivanthebest 15 октября 2016, 09:50

      открою тебе секрет, я в фифу ни разу не играл) да лаадно, форму он набирал, на андорре быстро показал свою форму.

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 октября 2016, 21:58

      Красавчик.Рибери тоже так делал.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 октября 2016, 21:41

      да-да..... сам себя не похвалишь,никто этого не сделает.. а по поводу травмы ты спроси у настоящего роналдо ... он тебе расскажет что и как....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 14 октября 2016, 21:26

      будь скромнее а то пике сглазит

      1
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