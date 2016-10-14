Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Когда плохо играешь за сборную, тебя готовы убить»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в адрес нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро за не забитый им пенальти в матче отбора на ЧМ-2018 против команды Парагвая (0:1).

    «В эмоциональном плане Агуэро в порядке, все хорошо. Нас всех критикуют. Аргентинцев – в Аргентине, бразильцев – в Бразилии, испанцев – в Испании. Всех игроков и тренеров по всему миру критикуют.

    Это не относится только к Серхио. Это случается с Лео, с Ди Марией, с Дани Алвесом и Неймаром в Бразилии, с Рахимом в Англии. Если ты плохо играешь за сборную, тебя готовы убить», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11