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    В 2017 году сборная России проведет 10 товарищеских матчей

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что сборная России планирует провести около 10 товарищеский матче, не считая Кубок конфедераций, с марта по ноябрь.

    «Сегодня внесли изменения в календарь ФИФА. У нас будет в период с 20 по 28 марта две игры, 5-13 июня еще два матча, потом Кубок конфедераций, затем с 28 августа по 5 сентября две встречи, 2-10 октября две игры, 6-14 ноября два матча. То есть в следующем году сборная проведет десять матчей без Кубка конфедераций», – заявил Мутко.

    Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2016, 22:47

      неплохо так... можно будет максимально игроков и игровую схему натаскать перед ЧМ... Охото всё-таки на домашнем турнире увидеть не беззубого котёнка, а хотя бы львёнка, который не боится играть в свой футбол и способен выйти из группы... А там как сложится...

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 октября 2016, 20:00

      они ещё товарняков толком не сыграли, а уже на 50 месте, так и из первой сотни вылетят

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      Рейтинг: +320

      T 72 14 октября 2016, 17:33

      Удачи товарищи

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