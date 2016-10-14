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    Мутко считает, что принцип составления рейтинга сборных ФИФА необходимо корректировать

    Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о принципе составления рейтинга сборных ФИФА. По мнению Мутко, этот принцип нуждается в корректировке. Напомним, в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 октября, сборная России займет рекордно низкое для себя место – с 38-го она опустится на 52-е.

    «По рейтингу сборных ФИФА сегодня была большая дискуссия. Его надо корректировать, и такая задача администрации ФИФА дана. Потому что всегда страна-хозяйка турнира начинает заваливаться в рейтинге на десятки позиций, так как коэффициент по товарищеским матчам в два с половиной раза меньше, чем по официальным. А если считать, что официальных мы не играем, сразу делите в два с половиной раза наши позиции», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 16:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 15 октября 2016, 12:28

      Решается просто.Э.Памфилова сейчас разгрузилась и её можно послать на переговоры.Можно,за взятку,устроить её работать в ФИФА. Через неделю войдём в десятку.

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 14 октября 2016, 16:33

      Все страны-хозяева через это прошли ,ничего страшного.Игру нужно ставить. Будет игра ,будет высокий рейтинг!

      2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 14 октября 2016, 16:23

      кто такая мутко?

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 14 октября 2016, 16:23

      Это и без него давно решили.

      0
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