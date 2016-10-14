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    Мутко: «УЕФА выплатит РФС компенсацию за организацию товарищеских матчей»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что РФС получит компенсацию за самостоятельную организацию спаррингов для сборной России.

    «Полагается ли нам компенсация? Конечно, но это вопрос не ФИФА, а УЕФА как организатора европейского отбора. Здесь все нормально, мы практически на стадии завершения переговоров. Думаю, в ближайшее время все точки над «i» будут расставлены, и определенная сумма компенсации, конечно, будет выплачена», – заявил глава РФС.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 14 октября 2016, 18:21

      УЕФА выплатит, а деньги не дойдут.... все довольны.....

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