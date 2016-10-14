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    ФИФА утвердил особые условия проведения спаррингов сборной России

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал об итогах заседания совета ФИФА. По словам Мутко, одобрены поправки в регламент, которые предполагают специальные условия проведения товарищеских матчей сборной России как хозяйки чемпионата мира 2018 года.

    «Никаких послаблений. Речь идет о том, что по регламенту запрещено играть, если перелет команды занимает больше пяти часов. Но мы находимся в жестких рамках. Поправки в регламенте одобрили», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 15:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2016, 22:53

      Ну хоть где-то Мутико полезное сделал...

      0
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 14 октября 2016, 16:29

      Будто кто во Владике играть собирался.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Loko_Roma 14 октября 2016, 17:42

      Не о том речь, просто кое-кому до нас лететь долго)))

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 октября 2016, 16:03

      УРА. слава Мутко.

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 14 октября 2016, 15:53

      Продолжение:
      Изначально российская сборная была "привязана" к одной из отборочных групп чемпионата мира с нечетным количеством команд, и проблемы со спарринг-партнерами не было. Однако в начале июня в две группы с пятью командами были добавлены новые члены ФИФА - Косово и Гибралтар, что лишило сборную России уже готового календаря контрольных встреч и вынудило РФС самому заниматься поиском и организацией товарищеских игр.
      Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/sport/3705470

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