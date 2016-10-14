ФИФА утвердил особые условия проведения спаррингов сборной России

Глава РФС Виталий Мутко рассказал об итогах заседания совета ФИФА. По словам Мутко, одобрены поправки в регламент, которые предполагают специальные условия проведения товарищеских матчей сборной России как хозяйки чемпионата мира 2018 года.

«Никаких послаблений. Речь идет о том, что по регламенту запрещено играть, если перелет команды занимает больше пяти часов. Но мы находимся в жестких рамках. Поправки в регламенте одобрили», – заявил министр спорта России.