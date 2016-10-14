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    Аллегри: «Критиковать Буффона – это кощунство»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику голкипера своей команды Джанлуиджи Буффона после ошибки в матче за национальную команду Италии в матче против Испании (1:1).

    «Буффон сам разберется с этим, за него говорят 20 лет игры на высочайшем уровне. Критиковать Буффона – это кощунство. Да, он совершил техническую ошибку при ударе ногой по мячу, но все же большую часть времени он играет руками. У вас не должно быть вопросов к тому, кто уже 20 лет на вершине», – заявил итальянский специалист.

    Источник: Corrieredellosport

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    14.10.2016 14:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2016, 17:49

      Я много раз пересматривал этот эпизод в матче итальянцев с испанцами... Вина в промахе по мячу не только Буффона, но и газона... Хотя любой игрок и играющий ногами вратарь должен делать допуск на то, что поле вообще не бывает идеально ровным с одинаковым каждый раз отскоком... Там же отскок перед самым промахом был не совсем обычным, не таким, каким его следовало ожидать. Всё это не снимает вины с Буффона, но логично объясняет случившийся казус...

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 октября 2016, 16:50

      Буффон великий вратарь... Но на данный момент, он такой же игрок на поле. Любого футболиста критикуют за ошибки, поведение и т.д. и в этом нет ничего такого.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 октября 2016, 14:58

      Мда одна ошибка и такое... тогда тер штегена завалить нужно... про нойер касильеса де хея и тд я молчу... почти через матч чудят

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      Рейтинг: -92

      Raxor > de bruyne 14 октября 2016, 19:06

      ну тут ты не прав, нойер и чтоб чудил ногами, это бред! он и ошибки в целом редко допускает. де хея очень достойно стоит, просто у мю игры пока нет. кас уже пару лет чудит, а тер штеген пытается стать вторым нойером, но не может понять, что это не его и он не сможет)))0)

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