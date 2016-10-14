Аллегри: «Критиковать Буффона – это кощунство»

Я много раз пересматривал этот эпизод в матче итальянцев с испанцами... Вина в промахе по мячу не только Буффона, но и газона... Хотя любой игрок и играющий ногами вратарь должен делать допуск на то, что поле вообще не бывает идеально ровным с одинаковым каждый раз отскоком... Там же отскок перед самым промахом был не совсем обычным, не таким, каким его следовало ожидать. Всё это не снимает вины с Буффона, но логично объясняет случившийся казус...
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику голкипера своей команды Джанлуиджи Буффона после ошибки в матче за национальную команду Италии в матче против Испании (1:1).
«Буффон сам разберется с этим, за него говорят 20 лет игры на высочайшем уровне. Критиковать Буффона – это кощунство. Да, он совершил техническую ошибку при ударе ногой по мячу, но все же большую часть времени он играет руками. У вас не должно быть вопросов к тому, кто уже 20 лет на вершине», – заявил итальянский специалист.