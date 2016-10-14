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    Желудков: «Без Промеса «Спартак» проиграет «Ростову»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча десятого тура Премьер-лиги «Спартак»«Ростов».

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» – «Ростов» в десятом туре РФПЛ.

    «Промес – забивной нападающий. Форвард с хорошим, поставленным ударом. Его роль в «Спартаке» сейчас столь велика, что… Вспомните Кержакова в его лучшие годы в «Зените». Так вот, Промес сегодня – это как Кержаков, разумеется, для петербургского клуба. Без голландца и Зе Луиш не так опасен, и «Спартак» вообще другой.

    С Промесом «Спартак» сыграл бы вничью. Без него – проиграет «Ростову». Да что говорить: Промес – бомбардир от природы. Жажда гола – опять-таки, как у Кержакова. Старается взять игру на себя, убежать, обвести, пробить. У нас сейчас форварды большей частью зависимые, но этот парень из тех, кто может в одиночку сделать результат», – заявил Желудков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 10:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 01:00

      Не спеши, дядя.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 14 октября 2016, 17:27

      а вот чего желудков то вылез? ну постановили на заседании политбюро в 84-м ленинграду победу в сезоне отдать,пусть радуется.а сравнение промеса с кержем?-ну это как болид формулы-1 и трактор "беларусь" сравнивать

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Каратель 15 октября 2016, 01:01

      Некорректные у тебя сравнения, ага, болид - деньги на ветер, Беларус - прибыль в дом.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Aztec58 15 октября 2016, 04:27

      болид-это зрелищность,популярность,престиж,не только деньги на ветер.а о какой "прибыли в дом" можно говорить в нашем футболе?скорее это беларус который вроде на ходу,но часто барахлит

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 октября 2016, 12:41

      Я конечно рад,что Ростов стали более серьезней воспринимать,но хватит уже этих предсказаний.Дождёмся завтрашнего дня.Игра покажет.

      5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 14 октября 2016, 12:33

      Каждый имеет право на своё мнение, но что-то слишком много пророков развелось. И соответственно качество предсказаний. ну кто-нибудь угадает.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 октября 2016, 11:52

      мне больше всего нравится:наконец РОСТОВ уважают!!!

      6
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 14 октября 2016, 11:34

      Все справедливо. Промес заслужил после того как травмировал Жиркова. Пусть посидит, подумает сопляк.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2016, 11:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игра все покажет.Интересует другое почему Спартак вечно обсуждаем бывшими Зенитовцами????????? Жаба что ли их душит,или понимают что в принципе Зенит не конкурент в этом сезоне?????????

      -4
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      Рейтинг: +24

      seawave > Диктор 14 октября 2016, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они как раз понимают, что у Зенита практически нет конкурентов в этом сезоне.

      -4
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Диктор 14 октября 2016, 16:22

      А чудо тренер на что

      0
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      Рейтинг: +8124

      nik55 14 октября 2016, 10:40

      еще один эксперт

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 14 октября 2016, 10:26

      Мантры - они такие мантры...

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 октября 2016, 10:24

      Завали .

      -1
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