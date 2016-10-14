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    Широков: «Еременко – системообразующий игрок, но на этой позиции может сыграть Дзагоев»

    Бывший игрок ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями перед матчем армейцев против «Уфы» в рамках десятого тура РФПЛ.

    «Две победы «Уфы» в Москве говорят о многом. Здесь стоит отметить тренерское противостояние, Виктор Гончаренко недавно еще входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА, тоже будет своя интрига. В последней встрече между Слуцким и «Кубанью» Гончаренко счет вообще был 6:0, но тогда на поле был Еременко. Сейчас его нет.

    У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом. Но сейчас в чемпионате была пауза, они могли спокойно потренироваться, отдохнуть, что-то придумать. Выпал ключевой, системообразующий игрок в лице Еременко, но на этой позиции может выйти тот же Дзагоев. Не могу сказать, выздоровел он или нет, но прошло уже достаточно времени, думаю, он уже может выйти и сыграть.

    Есть также Миланов и Натхо, которые в одном матче могут заменить как Еременко, так и Дзагоева. Ситуация с кадрами в ЦСКА не тупиковая, но сложная. Перед Лигой чемпионов есть немного времени, чтобы наиграть новые связи», – сказал Дзагоев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2016 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 октября 2016, 10:45

      Ерёму вряд ли кто из них заменит в полном объёме

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 октября 2016, 08:08

      ... сказал Дзагоев; нужно ...сказал Широков. Матч ТВ как всегда врёт.

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 > vladimir-7 14 октября 2016, 11:30

      Это ошибка Бомбардира, который перепечатал не верно. На Матч Тв: ... - сказал Широков. )))

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