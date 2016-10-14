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    Пике: «Да, я хочу стать президентом «Барселоны». Это правда»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике подтвердил свое желание занять президентский пост в клубе после окончания футбольной карьеры.

    «Да, я говорил об этом, это правда. Я хочу стать президентом клуба. Именно этим я хотел бы заниматься, когда закончу с футболом.

    Я не вижу себя в роли тренера. Не думаю, что мне очень понравится эта работа. В качестве президента я мог бы принести клубу пользу, потому что люблю его.

    Когда завершиться моя карьера игрока, следующим шагом, который я хотел бы сделать, будет избрание на пост президента «Барселоны», – сказал Пике.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2016 00:16
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