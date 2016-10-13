ФИФА отменила принцип «двух последних конфедераций» при определении страны-хозяйки ЧМ

Страны, желающие принять чемпионат мира, смогут подавать заявки через один цикл после проведения турнира на территории их конфедерации, а не через два, как это было раньше.

Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Это про чемпионат мира 2026 года. Заявка может приниматься от двух стран. Отменяется принцип «двух последних конфедераций». Теперь ограничено только одной», – сказал Сорокин.

Напомним, также на совете ФИФА было принято решение о том, что теперь выбирать страну-хозяйку ЧМ будут все члены организации.