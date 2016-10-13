Мутко: «Вопросов к нам больших нет у ФИФА»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о заседании совета ФИФА и заявил, что организация не имеет серьезных претензий к ходу подготовки страны к чемпионату мира 2018 года.

«Поговорили о ряде спортивных футбольных вопросов. Подвели итоги чемпионатов мира среди игроков не старше 17 и 20 лет, поговорили о клубном футболе и клубном чемпионате мира, об олимпийском турнире.

Был большой вопрос о чемпионате мира в России. Рассмотрели ход подготовки, я проинформировал. ФИФА доложила, как они видят ход подготовки нашей. Вопросов к нам больших нет у ФИФА», – сказал Мутко.