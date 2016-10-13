Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Вопросов к нам больших нет у ФИФА»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о заседании совета ФИФА и заявил, что организация не имеет серьезных претензий к ходу подготовки страны к чемпионату мира 2018 года.

    «Поговорили о ряде спортивных футбольных вопросов. Подвели итоги чемпионатов мира среди игроков не старше 17 и 20 лет, поговорили о клубном футболе и клубном чемпионате мира, об олимпийском турнире.

    Был большой вопрос о чемпионате мира в России. Рассмотрели ход подготовки, я проинформировал. ФИФА доложила, как они видят ход подготовки нашей. Вопросов к нам больших нет у ФИФА», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11