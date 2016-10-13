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    Перед «Уфой» поставлена задача финишировать в РФПЛ на восьмом месте

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о задачах команды на сезон и о финансовых успехах клуба.

    «Задача «Уфы» на этот сезон – занять восьмое место. Это большой прорыв для команды – заполучить такого специалиста, как Виктор Гончаренко. У него учатся все, в том числе и я.

    В этом году мы отбили 45% нашего бюджета. Если меня не уволят, «Уфу» по собственному желанию я не покину!», – сказал Газизов.

    Добавим, что после девяти туров «Уфа» с 12 очками находится на девятом месте.

    Источник: Спорт FM

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    13.10.2016 20:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 14 октября 2016, 18:01

      Ребята, я вас разочарую. Восьмое место уже забито за некоей очень нервной командой из Москвы. Вам придется или 7, или 9. Выбирайте.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Kollljan 14 октября 2016, 20:31

      А сколько будет стоить 7?

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 октября 2016, 06:26

      все может быть

      0
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      Рейтинг: +25034

      bset 13 октября 2016, 21:23

      Это потому что сейчас на восьмом. Поднимутся на седьмое - задача занять седьмое. Опустятся на девятое - все, тренера увольнять. Чемпионат только начался. А уже пошли такие оптимистичные прогнозы.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 октября 2016, 21:18

      Похвально, одобряю!!!

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 октября 2016, 20:59

      Смелое заявление!

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