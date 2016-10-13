«Спартак» не будет добиваться отстранения Сергея Иванова от судейства до конца сезона

«Спартак» не намерен настаивать на дисквалификации арбитра Сергея Иванова до завершения нынешнего сезона. Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Сергей Родионов.

«В рамках регламента мы подали в РФС жалобу на работу конкретного судьи в конкретном матче. Не более того. Ко всем событиям, которые происходили в судейском корпусе в последние дни, мы отношения не имеем. И добиваться отстранения до конца сезона арбитра Сергея Иванова и его помощников не будем», – сказал Родионов.

Напомним, работа Иванова на матче «Зенита» и «Спартака» (4:2) подверглась критике со стороны москвичей.