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    «Спартак» не будет добиваться отстранения Сергея Иванова от судейства до конца сезона

    «Спартак» не намерен настаивать на дисквалификации арбитра Сергея Иванова до завершения нынешнего сезона. Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Сергей Родионов.

    «В рамках регламента мы подали в РФС жалобу на работу конкретного судьи в конкретном матче. Не более того. Ко всем событиям, которые происходили в судейском корпусе в последние дни, мы отношения не имеем. И добиваться отстранения до конца сезона арбитра Сергея Иванова и его помощников не будем», – сказал Родионов.

    Напомним, работа Иванова на матче «Зенита» и «Спартака» (4:2) подверглась критике со стороны москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2016 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 октября 2016, 11:10

      Истерика продолжается, хотя , что делать Ростову после игры с Зенитом и Краснодаром? Ребята, крепитесь и будете сильнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 14 октября 2016, 04:54

      Да не отстранения, а закрытия его карьеры надо добиваться. Чтобы другим судьишкам продажным было над чем подумать. На месте Спартака могла быть любая команда. А уж когда сам Мюллер на трибуне с женами и холуями проигрывать нельзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      дровасек 13 октября 2016, 20:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Побойтесь бога господа! Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Игорю Александровичу Нетто - легенде "Спартака" было бы сегодня стыдно!!

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 октября 2016, 20:39

      а зря! Ивановых надо поменять местами. Валентина назад,а серегу до конца сезона на лавку!

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 октября 2016, 20:33

      Я бы послушал болельщиков других клубов если бы так судили ваши команды.

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 октября 2016, 20:32

      Бесспорно нужно отстранять за такое судейство

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 октября 2016, 19:40

      Сколько можно одно и тоже,ну всем уже это надоело...

      1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 13 октября 2016, 19:11

      и зря,

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