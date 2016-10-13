«Ливерпуль» ввел потолок зарплат для игроков клубной академии до 17 лет

«Ливерпуль» вслед за «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» ввел потолок зарплат для футболистов клубной академии до 17 лет, который теперь не сможет превышать 45 тысяч фунтов в год. При этом в контракт все же могут быть включены различные бонусы.

Также отмечается, что клуб будет вести более жесткий отбор игроков. Это сделано, чтобы создать дополнительную конкуренцию среди юниоров, а также разгрузить зарплатную ведомость от тех, кто не соответствует уровню команды.