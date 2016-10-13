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    «Ливерпуль» ввел потолок зарплат для игроков клубной академии до 17 лет

    «Ливерпуль» вслед за «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» ввел потолок зарплат для футболистов клубной академии до 17 лет, который теперь не сможет превышать 45 тысяч фунтов в год. При этом в контракт все же могут быть включены различные бонусы.

    Также отмечается, что клуб будет вести более жесткий отбор игроков. Это сделано, чтобы создать дополнительную конкуренцию среди юниоров, а также разгрузить зарплатную ведомость от тех, кто не соответствует уровню команды.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.10.2016 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 13:43

      И правильно, нам бы так тоже сделать, только можно лет до 25 потолок поднять.

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