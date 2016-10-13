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  • Бубнов: «Узбекистан выше России в рейтинге ФИФА не случайно»

Бубнов: «Узбекистан выше России в рейтинге ФИФА не случайно»

13 октября 2016, 10:12
6

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА. Напомним, что российская национальная команда покинула топ-50 рейтинга.

«Сборная России в очередной раз потеряла позиции в рейтинге ФИФА, пропустив вперeд даже Узбекистан. Это неслучайно, ведь и у узбеков прогресс налицо. И в целом можно констатировать тот факт, что результаты, которые показывают такие страны, как Исландия и Азербайджан, говорят о том, что уровень футбола сейчас повышается и что потерять очки можно в матче с любой командой. Никогда нельзя недооценивать соперника. И российской сборной тоже следует об этом помнить. Последние матчи показали, что выступить удачно и пройти далеко в финальной части крупного турнира по силам практически любой команде. Это вполне реально даже для валлийцев или исландцев, но, похоже, по-прежнему нереально для сборной России», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бубнов Александр
Комментарии (6)
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T 72
1476343389
Скоро Люксембург с Мальтой будут финалы ЧМ играть)
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алекс88
1476346328
Скоро Андорра будет в рейтинге выше России
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ivanthebest
1476363457
Одно дело прогресс, другое дело уровень команды, всё относительно. Уэльс относительно себя выдал ахуенный прогресс, но тем не менее это не ровня той же Германии. Исходя из логики бубентины, рейтинг должны давать за прогресс, так давайте Уэльс будет выше Германии, а скажем сборная Косово (за прогресс) будет выше Сербии... Бред какой-то...
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ZhenjaSAB
1476364005
Прикольно однако!
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proekt
1476366811
АЗЕРБАЙДЖАН!!!
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спартак спартаков1
1476392232
ДА НАШИМ РЕСПЕКТ НИЗШЕЕ МЕСТО ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА.ПОЗОР ВЫЛЕТ ИЗ 50
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