Бубнов: «Узбекистан выше России в рейтинге ФИФА не случайно»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА. Напомним, что российская национальная команда покинула топ-50 рейтинга.

«Сборная России в очередной раз потеряла позиции в рейтинге ФИФА, пропустив вперeд даже Узбекистан. Это неслучайно, ведь и у узбеков прогресс налицо. И в целом можно констатировать тот факт, что результаты, которые показывают такие страны, как Исландия и Азербайджан, говорят о том, что уровень футбола сейчас повышается и что потерять очки можно в матче с любой командой. Никогда нельзя недооценивать соперника. И российской сборной тоже следует об этом помнить. Последние матчи показали, что выступить удачно и пройти далеко в финальной части крупного турнира по силам практически любой команде. Это вполне реально даже для валлийцев или исландцев, но, похоже, по-прежнему нереально для сборной России», — сказал Бубнов.