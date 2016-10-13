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    Ари: «Для меня Карпин – один из лучших тренеров»

    Форвард «Краснодара» Ари рассказал о времени, проведенном в московском «Спартаке». Напомним, что в столичном клубе бразилец играл с 2010 по 2013 год.

    – «Спартак» четко делился на два лагеря – русские и иностранцы. Я считаю, что именно из-за этого нам не удавалось демонстрировать стабильно качественную сильную игру и добиваться положительных результатов, а также завоевать чемпионство – был разлад внутри команды.

    – Как вы можете оценить Валерия Карпина как тренера?

    – Не знаю, много ли опыта было у него перед тем, как он возглавил «Спартак», но для меня Карпин – один из лучших тренеров. Одно то, что он вывел команду в Лигу чемпионов, дорогого стоит.

    – А как человека?

    – Он был очень внимателен к иностранцам. Всегда поддерживал нас, мотивировал. Говорил, что если мы будем ответственнее подходить к своей работе, то непременно добьемся самых высоких результатов. Карпин для меня – замечательный человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2016 07:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 октября 2016, 14:07

      Карпин эмоционален может в плане тактики слаб, а как мотиватор силен

      0
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      ...
      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > BAIv 13 октября 2016, 16:34

      согласен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      tmv > BAIv 13 октября 2016, 21:18

      Карпин пытался сделать из Спартака мини Барселону, но качество игроков конечно же было хуже, особенно видно это было по игре в опорной зоне с большим количеством пасов назад. Мне нравились игры при Карпине. Всегда был либо дикий провал, либо красивая победа, но точно скучно не было.
      зы: я ни разу не болельщик Спартака.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 октября 2016, 14:06

      Аж слезу пустил, какая душещипательная история

      -2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 октября 2016, 13:03

      Валера становится адекватным человеком. Подстригся нормально, жениться собрался на ДЕВУШКЕ(не на ТП!).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 13 октября 2016, 13:00

      Карпин в порядке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 октября 2016, 11:47

      А чего удрал из Спартака? Зачем хвалишь Карпина, ведь он не тренер сборной
      в которую ты хочешь попасть.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > vladimir-7 13 октября 2016, 14:32

      Он не удрал,с ним отказались продлевать контракт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 октября 2016, 11:29

      и что тогда не соблюдал режим при нём???

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 11:09

      Ждем когда Карпин вернется на роль тренера в РФПЛ ну или в ФНЛ и станет там чемпионом)))

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 13 октября 2016, 09:17

      Карпин сейчас популярнее, чем когда был действующим...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 октября 2016, 08:18

      Уважает!

      5
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