Сорокин: «ФИФА довольна ходом подготовки к чемпионату мира-2018»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подчеркнул, что ФИФА еще не определилась с форматом комитета по подготовке к чемпионату мира в России на следующий год. Также он отметил, что в организации остались довольны ходом подготовки к мировому первенству.

«Судя по всему, сегодня в Цюрихе было последнее заседание комитета в его нынешнем виде. В каком виде он будет работать дальше и когда определится новый формат, пока сказать сложно.

В целом комитет прошел в обычном порядке. Я доложил о ходе строительства стадионов и ряде других вопросов – в частности, о ходе подготовки к жеребьевке Кубка конфедераций, мероприятиям по выбору талисмана. В ФИФА остались удовлетворены ходом подготовки к чемпионату», – сказал Сорокин.