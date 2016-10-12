Зарплата Роналду по новому контракту составит 23 миллиона в год

Руководство «Реала» в скором времени предложит нападающему Криштиано Роналду новое соглашение. Контракт будет заключен на срок до середины 2021 года. Нынешний трудовой договор потеряет свою юридическую силу летом 2018 года. Согласно новым условиям, зарплата португальца составит 23 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Роналду записал на свой счет один гол в четырех играх Примеры. В Лиге чемпионов 31-летний футболист провел два поединка, забив два мяча.