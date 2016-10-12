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    Зарплата Роналду по новому контракту составит 23 миллиона в год

    Руководство «Реала» в скором времени предложит нападающему Криштиано Роналду новое соглашение. Контракт будет заключен на срок до середины 2021 года. Нынешний трудовой договор потеряет свою юридическую силу летом 2018 года. Согласно новым условиям, зарплата португальца составит 23 миллиона евро за сезон.

    В текущем сезоне Роналду записал на свой счет один гол в четырех играх Примеры. В Лиге чемпионов 31-летний футболист провел два поединка, забив два мяча.

    Источник: Sport.es

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    12.10.2016 22:57
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 октября 2016, 12:07

      Считаем деньги в чужом кармане... Не по масти это...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 октября 2016, 09:11

      Он этих денег давно не стоит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov > de bruyne 13 октября 2016, 14:30

      сказала путалонская шавка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 13 октября 2016, 07:10

      половина моей)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 октября 2016, 06:06

      почти как у меня))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 05:31

      2 ляма в месяц?!.....не хило, жить можно припеваючи))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 октября 2016, 04:51

      круто

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 октября 2016, 04:47

      Куда ему столько.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 13 октября 2016, 00:39

      нормально...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 13 октября 2016, 00:24

      Нехило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 13 октября 2016, 00:21

      Больше, чем у меня

      0
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