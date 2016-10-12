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    Нарубин: «Вызова в сборную России из игроков «Динамо» достоин не только Панченко»

    Страж ворот «Динамо» Сергей Нарубин считает, что вызова в сборную России из футболистов бело-голубых достоин не только нападающий Кирилл Панченко. По словам голкипера, динамовцы обладают достаточно мощным составом, чтобы иметь представительство в национальной команде в лице более, чем одного игрока.

    «Пообщались с Кириллом Панченко после его приезда из сборной, он рассказывал про какие-то моменты, причем делал это очень смешно. О чем именно рассказывал Панченко, говорить не буду, спросите лучше у него.

    Конечно, мотивирует, что в сборную России вызывают футболистов «Динамо». Это говорит о том, что в ФНЛ нужно правильно относиться к работе и показывать свой уровень. Считаю, что у «Динамо» мощный состав, и больше чем один игрок достойны вызова в национальную команду», – отметил Нарубин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2016 22:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 октября 2016, 08:38

      иди в жопу..химкам не смогли затолкнуть пропихнуть..в сборную плять..оставайтесь в фнл.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 23:26

      Ага Ещё кого?. Панченко вызвали от безысходности. Альтернативы Смолову сейчас сложно найти. Игрок который в ЦСКА заиграть не смог уж сборной точно не нужен. Так скоро из ивановского Текстильщика в сборную брать будут

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