Симонян избран послом ЧМ-2018

Первый вице-президент РФС Никита Симонян избран послом мирового первенства 2018 года в России. Об этом на своей странице в Twitter написал гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Напомним, сегодня легендарному футболисту «Спартака» и сборной СССР исполнилось 90 лет.

«И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура!», – гласит сообщение.