Канделаки может занять пост вице-премьера по спорту

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в аппарате правительства России, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выдвинула свою кандидатуру на пост вице-премьера по спорту. При этом отмечается, что на данную должность имеются и другие претенденты.

По информации, полученной ранее, Министерство спорта подлежит ликвидации, а заменит его Федеральное агентство по спорту, туризму и молодежной политике. Возглавить новую структуру могут нынешний министр спорта Виталий Мутко или экс-президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.