Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канделаки может занять пост вице-премьера по спорту

    Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в аппарате правительства России, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выдвинула свою кандидатуру на пост вице-премьера по спорту. При этом отмечается, что на данную должность имеются и другие претенденты.

    По информации, полученной ранее, Министерство спорта подлежит ликвидации, а заменит его Федеральное агентство по спорту, туризму и молодежной политике. Возглавить новую структуру могут нынешний министр спорта Виталий Мутко или экс-президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:53

      Керимов, Кадыров.... - только ЗА!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 00:21

      Мда.... тогда нашему спорту прийдёт полный, окончательный и бесповоротный пиздец! За хуевы миллиарды создать донный-канал, где ничего нормально не работает, это надо захотеть даже бездарю далёкому от спорта, коей она и является... Хотя нет, походу она всё-таки спортсменка, неустанно наматывая километраж в оральных состязаниях...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 октября 2016, 00:21

      самое оно для такого спорта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 12 октября 2016, 21:43

      Перед кем же она там так активно ноги раздвигает, что её пытаются всюду запихать?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 12 октября 2016, 21:30

      Остановка: "Тотальный пиздец!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 октября 2016, 20:37

      Бля что твориться куда мы катимся

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11