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    Попов: «В игре с «Ростовом» «Спартаку» придется очень сложно»

    Хавбек «Спартака» Ивелин Попов подчеркнул, что встреча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» станет для красно-белых серьезным испытанием. По словам болгарина, за последние пару лет желто-синие значительно прибавили в мастерстве. Поединок состоится в субботу, 15 октября, и начнется в 19:30 мск.

    «Играть под нападающим – это мое, потому что я люблю играть из глубины. Но я говорил и в сборной Болгарии, и в предыдущих клубах, что готов выступить там, куда поставит главный тренер. В национальной команде 90 минут играл на позиции форварда, так решил наставник.

    Тренер скоро скажет нам, какие сильные стороны есть у «Ростова», какие слабые. Не только я, но и мои коллеги хотим показать не только хорошую игру, но и победить. Хочу пригласить болельщиков на стадион, нам нужна ваша поддержка, поэтому ждем вас на этом матче. Встреча с «Ростовом» будет тяжелой, за последние два года эта команда стала сильнее, нам будет очень сложно», – сказал Попов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.10.2016 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      МяснойКомбинат 13 октября 2016, 13:27

      Не забудьте. фамилию правильно написать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 13 октября 2016, 09:42

      я болею за РОСТОВ,но думаю будет ничейка

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Шелдон > товрос 13 октября 2016, 11:26

      Главное чтоб как С ПСВ не получилась)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 05:49

      Спартаку без Промеса будет тяжко....надеемся на первую победу Ростова на выезде)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 октября 2016, 02:03

      Ростов явный фаворит. Спартаку светит разгром.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 октября 2016, 00:21

      удачи Спартаку!!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 20:23

      Попов? Он же клоун. Вроде кошек тренирует на арена цирка. Его ещё называли "солнечный клоун". Не знал, что он в футболе разбирается.

      -2
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