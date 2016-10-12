Олич получил двухматчевую дисквалификацию за ставки

Форвард «Мюнхен-1860» Ивица Олич получил двухматчевую дисквалификацию за игру на тотализаторе. Кроме того, хорвату предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч евро за незаконные ставки.

С 26 августа по 11 сентября нынешнего года 37-летний игрок совершил девять ставок на поединки второй Бундеслиги. При этом отмечается, что на большинство игр были поставлены трехзначные суммы. Интересно, что на «шестидесятников» ни одной ставки Оличем сделано не было.