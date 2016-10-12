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    Олич получил двухматчевую дисквалификацию за ставки

    Форвард «Мюнхен-1860» Ивица Олич получил двухматчевую дисквалификацию за игру на тотализаторе. Кроме того, хорвату предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч евро за незаконные ставки.

    С 26 августа по 11 сентября нынешнего года 37-летний игрок совершил девять ставок на поединки второй Бундеслиги. При этом отмечается, что на большинство игр были поставлены трехзначные суммы. Интересно, что на «шестидесятников» ни одной ставки Оличем сделано не было.

    Источник: DFB

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    12.10.2016 17:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 октября 2016, 18:36

      Нам интереснее ск-ко он влетел, а не ск-ко поставил... т.б. после гулянки в Монако.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 октября 2016, 23:06

      какой гулянки?

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > 88serega88 13 октября 2016, 00:26

      Той самой.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:29

      Эх Ивица запалился!

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