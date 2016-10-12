Колосков: «Не стоит горевать по поводу низкого рейтинга сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА сборная России будет занимать самое низкое место в своей истории.

«Не надо обращать на это внимание. Выиграем, условно, две игры, опять взлетим на 15 позиций. Не знаю, на кого эти рейтинги рассчитаны, но делать серьезных выводов из этого не стоит, тем более горевать по этому поводу.

Да, сейчас мы проиграли Коста-Рике, потом выиграем у Катара, у Румынии и поднимемся. Не думаю, что это может сказаться на имидже сборной России.

Истинная сила национальной команды проявляется на крупных турнирах – мировом первенстве и чемпионате Европы. Попал туда, и ты уже в числе тридцати двух или шестнадцати лучших соответственно.

Вышел из подгруппы, ты – еще лучше. Вот это объективная спортивная оценка уровня подготовки команд, а на все остальное не стоит обращать внимания», – сказал Колосков.