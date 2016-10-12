Николаев против приглашения иностранных судей в чемпионат России

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев высказал мнение о возможном приглашении в чемпионат России иностранных арбитров.

«Не скажу, что я категорически против приглашения иностранных арбитров. Но только если будет какой-то обмен, который пойдет нам на пользу. Считаю, что каждый судья должен судить матчи своего чемпионата. Не думаю, что испанские или итальянские арбитры уступят нам место своих коллег. Не представляю себе ситуацию, чтобы мы поехали судить большие игры этих чемпионатов», — сказал Николаев.