Мутко: «Все разговоры в футболе заканчиваются темой проблемы судейства»

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что все разговоры о футболе в стране заканчиваются темой судейства.

«Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой проблемы судейства в футболе. Система должна готовить судей. Ключевой вопрос, ключевой», – заявил Мутко.

Напомним, что после матча 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» разгорелся судейский скандал. В результате арбитр встречи Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку, а глава департамента и судейства РФС Валентин Иванов подал в отставку.