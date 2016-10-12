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    Анчелотти: «Баварии» всегда нужно думать об успешной игре»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не торопится с выводами относительно неудач своей команды в текущем сезоне.

    «У меня нет обеспокоенности, но «Баварии» всегда нужно думать об успешной игре в предстоящих матчах. Это та команда, которой следует всегда показывать победную игру», – приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что «Бавария» проиграла в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико» (0:1), а также сыграла вничью на своем поле с «Кельном» в игре шестого тура Бундеслиги (1:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 октября 2016, 12:12

      Неудачами это пока называть рановато. Надеемся и верим в свою команду!

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    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 12 октября 2016, 10:32

      согласен

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