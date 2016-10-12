Анчелотти: «Баварии» всегда нужно думать об успешной игре»

Неудачами это пока называть рановато. Надеемся и верим в свою команду!
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не торопится с выводами относительно неудач своей команды в текущем сезоне.
«У меня нет обеспокоенности, но «Баварии» всегда нужно думать об успешной игре в предстоящих матчах. Это та команда, которой следует всегда показывать победную игру», – приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что «Бавария» проиграла в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико» (0:1), а также сыграла вничью на своем поле с «Кельном» в игре шестого тура Бундеслиги (1:1).