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    Месси может вернуться на поле в матче с «Депортиво»

    Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси может появиться на поле в матче Примеры против «Депортиво», который состоится в субботу, 15 октября. Он практически восстановился от травмы. Уже в среду он должен приступить к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает Twitter BarcelonaFI.

    Напомним, что Месси травмировал приводящую мышцу бедра в матче пятого тура Примеры против «Атлетико» (1:1). В текущем сезоне на его счету в чемпионате Испании пять матчей, в которых он отметился четырьмя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 07:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 октября 2016, 10:24

      Да уж пора бы и вернуться

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 октября 2016, 10:19

      а то я думаю чего это Аргентина 2 матча подряд просрала)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 10:01

      Пора на поле, с ним Барса гораздо веселее выглядит

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 12 октября 2016, 08:59

      Аргентина без Месси влетела Парагваю)))

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 октября 2016, 08:47

      Да

      -1
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 12 октября 2016, 07:05

      ура

      0
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