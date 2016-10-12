Бауса: «Аргентина рассчитывала провести более успешный матч»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса оценил, из-за чего его команде не удалось переломить ход встречи против сборной Парагвая в рамках квалификационного раунда к чемпионату мира-2018.
«Мы провели хороший матч. Во втором тайме мы прибавили. Но это все же не помогло нам забить гол.
Сейчас все матчи сложные. Мы должны набрать очки и восстановить свое положение.
Во второй половине у нас было пять моментов и 75 процентов времени владения мячом. Мы старались взломать линию обороны Парагвая. Но был расчет провести более успешный матч. Могу сказать, что я расстроен результатом», – заявил после игры тренер.
Напомним, матч Аргентина – Парагвай закончился со счетом 0:1.
#Eliminatorias Bauza en conferencia: «No hicimos un buen partido, mejoramos en el segundo tiempo pero no pudimos llegar al empate». pic.twitter.com/ged0ZjL3xk— Selección Argentina (@Argentina) 12 октября 2016 г.