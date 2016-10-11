Мутко: «Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о финансировании профессионального спорта.

«По большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта. Просто хотелось бы, чтобы тут мы аккуратными были, потому что Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей или гандбол или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом.

У нас очень много видов спорта, а мы их называем профессиональными. Сейчас правительство разработало закон о профессиональном спорте. По вашему поручению мы вносим его в Государственную Думу.

Мы попробуем найти новые формы привлечения ресурсов: это тотализатор, ставки, лотереи, это то, что сегодня могло бы принести некие доходы в спорт. Но рекламный рынок очень слабый, и, конечно, виды, если мы сейчас прекратим…

Они за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт. И, конечно, на это хотелось бы также обратить внимание, чтобы сразу мы это не сделали. Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства», – сказал Мутко.