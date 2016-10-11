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  • Мутко: «Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы»

Мутко: «Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы»

11 октября 2016, 23:46
16

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о финансировании профессионального спорта.

«По большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта. Просто хотелось бы, чтобы тут мы аккуратными были, потому что Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей или гандбол или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом.

У нас очень много видов спорта, а мы их называем профессиональными. Сейчас правительство разработало закон о профессиональном спорте. По вашему поручению мы вносим его в Государственную Думу.

Мы попробуем найти новые формы привлечения ресурсов: это тотализатор, ставки, лотереи, это то, что сегодня могло бы принести некие доходы в спорт. Но рекламный рынок очень слабый, и, конечно, виды, если мы сейчас прекратим…

Они за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт. И, конечно, на это хотелось бы также обратить внимание, чтобы сразу мы это не сделали. Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства», – сказал Мутко.

Источник: Kremlin.ru
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Andrew01
1476225633
Правильно зачем строить спортивные площадки, лучше пивнуху поставить она прибыль будет приносить..... Полный дибилизм, разгонять взяточников надо и тех кто деньги из всего этого тянет в карман, а не людей которые потом и кровью пытаются чего-то добиться...
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sprint5
1476239726
а лучше переходить на камешки как папуасы
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kimi2005
1476244097
Нужно все таки поробовать выгнать этого павлина надутого-реферндум может?Выгнали ведь детского защитника!
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alboro
1476247460
олигархически-государственные дорогие игрушки
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ZhenjaSAB
1476250517
Пошло эхо....
Ответить
a-rakhmatov
1476252480
Туго придется клубам без финансирования.....топовые российские игроки разбегутся за бугор)))
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APchelov
1476253760
Во загнул! Без переводчика такое не усваивается
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BANNIKOV1970
1476257640
давно пора лавочку прикрыть
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alll-1
1476264022
зинит тогда пропадет
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a-rakhmatov
1476276578
Минфин с Мудко решили окончательно похерить российский футбол.
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