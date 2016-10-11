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    Мутко: «Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о финансировании профессионального спорта.

    «По большому счету, у нас нет никакого профессионального спорта. Просто хотелось бы, чтобы тут мы аккуратными были, потому что Минфин уже дает рекомендации не финансировать клубы, женский хоккей или гандбол или водное поло, или женский хоккей с шайбой или с мячом.

    У нас очень много видов спорта, а мы их называем профессиональными. Сейчас правительство разработало закон о профессиональном спорте. По вашему поручению мы вносим его в Государственную Думу.

    Мы попробуем найти новые формы привлечения ресурсов: это тотализатор, ставки, лотереи, это то, что сегодня могло бы принести некие доходы в спорт. Но рекламный рынок очень слабый, и, конечно, виды, если мы сейчас прекратим…

    Они за собой тащат детско-юношеский, массовый спорт. И, конечно, на это хотелось бы также обратить внимание, чтобы сразу мы это не сделали. Поэтому дальнейшая работа будет вестись и по совершенствованию законодательства», – сказал Мутко.

    Источник: Kremlin.ru

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    11.10.2016 23:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 15:49

      Минфин с Мудко решили окончательно похерить российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 12:20

      зинит тогда пропадет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > alll-1 12 октября 2016, 15:51

      Не пропадет.....болелы питера скинутся на оплату футболистов)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 12 октября 2016, 10:34

      давно пора лавочку прикрыть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2016, 09:29

      Во загнул! Без переводчика такое не усваивается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 09:08

      Туго придется клубам без финансирования.....топовые российские игроки разбегутся за бугор)))

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 12 октября 2016, 08:35

      Пошло эхо....

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 12 октября 2016, 07:44

      олигархически-государственные дорогие игрушки

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 12 октября 2016, 06:48

      Нужно все таки поробовать выгнать этого павлина надутого-реферндум может?Выгнали ведь детского защитника!

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 октября 2016, 05:35

      а лучше переходить на камешки как папуасы

      1
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 12 октября 2016, 01:40

      Правильно зачем строить спортивные площадки, лучше пивнуху поставить она прибыль будет приносить.....
      Полный дибилизм, разгонять взяточников надо и тех кто деньги из всего этого тянет в карман, а не людей которые потом и кровью пытаются чего-то добиться...

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