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Матч «Спартак» – «Ростов» будет обслуживать Безбородов

11 октября 2016, 22:16
31

РФС назначил судейские бригады на матчи десятого тура РФПЛ.

Отметим, что игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Владислав Берзбородов, а встречу ЦСКА и «Уфы»Михаил Вилков.

14 октября (пятница)

ЦСКА — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

15 октября (суббота)

«Амкар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Спартак» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

16 октября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» — «Томь»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

17 октября (понедельник)

«Анжи» — «Терек»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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alp
1476213673
обязательно посмотрю, как Ростов покажет мастер класс спартаку
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Дон Посей
1476215326
...В 1991 году играл за «Зенит» (Санкт-Петербург), затем на шесть лет уехал учиться в США, где получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования[ ...Отец — Юрий Безбородов, футболист и судья республиканской категории, инспектор РФС, председатель Контрольно-дисциплинарного Комитета Федерации футбола Санкт-Петербурга. ...В 2009 году занял третье место в конкурсе газеты «Спорт-Экспресс» «Золотая мантия», включен в пятерку лучших арбитров по версии КФА. Арбитр ФИФА. Входит в первую группу судей УЕФА. Понятно, что Владислав Юрьевич проведёт судейство матча на высшем уровне и не опозорит судейский корпус во втором поколении.. А главное - хорошей, честной игры командам ! РСМ - борьбы и ПОБЕДЫ! С ув.
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alll-1
1476215787
Вперед Спартак!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476217706
Прессинг "пострадавших" был настолько силен (лучше бы с тем же напором игре отдавались) и беспрецедентно масштабен, что ничуть не удивлюсь, если любой арбитр дрогнет в одном-двух моментах (осознанно или подсознательно, что в принципе неважно) и сделает бяку очередному сопернику красно-белых. Любопытно будет посмотреть, и потому аншлаг на стадионе и у телеэкранов обеспечен.
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Ден61
1476219835
Вперед Ростов.
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B_A_IV
1476222533
беда в том как бы этот безбородов не прогнулся под плач...
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SPbZenit12
1476240229
Главное бланк с петицией держать на готове
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Ник17
1476247030
Спартаковские нытики. Позорище ебано...е, аж читать противно.
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a-rakhmatov
1476252336
За Ростов будут и болелы бомжей и коней.....победа дончан над мясом создаст серьезную конкуренцию и интригу вверху турнирной таблицы.....ждем победы Ростов!!!
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dimsok
1476253559
Да какая разница кто судит, всё равно без Промеса ничего Спартаку не светит.
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