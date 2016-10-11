Матч «Спартак» – «Ростов» будет обслуживать Безбородов

РФС назначил судейские бригады на матчи десятого тура РФПЛ.

Отметим, что игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Владислав Берзбородов, а встречу ЦСКА и «Уфы» – Михаил Вилков.

14 октября (пятница)

ЦСКА — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

15 октября (суббота)

«Амкар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Спартак» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

16 октября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» — «Томь»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

17 октября (понедельник)

«Анжи» — «Терек»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).