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    Матч «Спартак» – «Ростов» будет обслуживать Безбородов

    РФС назначил судейские бригады на матчи десятого тура РФПЛ.

    Отметим, что игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Владислав Берзбородов, а встречу ЦСКА и «Уфы»Михаил Вилков.

    14 октября (пятница)

    ЦСКА — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    15 октября (суббота)

    «Амкар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

    16 октября (воскресенье)

    «Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    «Оренбург» — «Томь»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    «Арсенал» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    17 октября (понедельник)

    «Анжи» — «Терек»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    Источник: РФС

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    11.10.2016 22:16
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 20:04

      Судить будет в "одну калитку"! Вопрос : в чью?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 октября 2016, 10:17

      Ростов победит даже с Безбородовым, хотя он судил в прошлом году Ростов в Москве и к нему были вопросы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 12 октября 2016, 09:36

      РОСТОВУ сейчас трудно будет 3 игры на выезде,пожелаем им удачи.УДАЧИ МУЖИКИ!!!

      3
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      Рейтинг: +108

      dimsok 12 октября 2016, 09:25

      Да какая разница кто судит, всё равно без Промеса ничего Спартаку не светит.

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 октября 2016, 09:12

      Один из определяющих матчей для Карреры!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Томь вперёд 12 октября 2016, 19:39

      У Карреры может закончиться тренерская карьера в России))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 09:05

      За Ростов будут и болелы бомжей и коней.....победа дончан над мясом создаст серьезную конкуренцию и интригу вверху турнирной таблицы.....ждем победы Ростов!!!

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 08:51

      "Санта-барбара" продолжается, похоже надолго тема судейства будет главной на всех ветках)))

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 октября 2016, 07:50

      а кого удалять будет безбородов из РОСТОВА?

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 12 октября 2016, 07:49

      Будем надеяться на объективное судейство!

      2
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      Рейтинг: +166

      Ник17 12 октября 2016, 07:38

      Где Ещенко и Кутепов? Почему никто не ноет?

      1
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