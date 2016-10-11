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    Головин: «Мы особо о ситуации с Еременко не думаем»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что игроки команды не беспокоятся по поводу отстранения Романа Еременко от футбола на 30 дней. Напомним, такое решение было принято УЕФА.

    «По правде говоря, мы особо о ситуации с Еременко не думаем. Обидно, конечно, но надо работать дальше. Тренируемся, как и раньше. Конечно, я буду стараться делать все возможное, чтобы показывать свой максимум. Всегда хочется давать максимальный результат, независимо от обстоятельств», – сказал Головин.

    Также футболит поделился ожиданиями от матча РФПЛ против «Уфы».

    «Уфа» – очень крепкая команда, и легко нам не будет точно. У соперника сильный тренер — Виктор Гончаренко, думаю, во многом благодаря ему «Уфа» показывает качественный футбол. Но надеюсь, при поддержке наших болельщиков мы сможем показать хорошую игру и результат».

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2016 20:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 12 октября 2016, 11:21

      у Головина есть шанс проявить себя.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:34

      Только при поддержке арбитров, ага.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 октября 2016, 21:29

      Что в клубе творится ,-это пиздос!

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 11 октября 2016, 21:25

      правильно)))
      это на войне русские своих не бросают...
      к тому же, какой Ерёма русский? он же финн..
      да и войны нет...
      да и в ЦСКА ни офицеров, ни солдат не осталось...
      да и вообще, Слуцкий сказал, что ему пох, если вдруг начнётся спад в команде(как будто до этого был подъём)
      да и Головин что-то разговорчив, не по рангу( как Вася, например), не по годам( как "старый Мазай" в сарае или тот же Вася, например)
      вот так вот, играл, играл Ерёма, жилы рвал, и раз- никому не нужен....

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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 20:55

      Головин: «Мы особо о ситуации с Еременко не думаем. Мы - Головин, вообще редко, когда думаем»
      Журналист: « А почему вы к себе на вы обращаетесь?»

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 октября 2016, 20:40

      Головин взял на себя роль пресс-аташе ? Возраст и статус ещё не тот

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:29

      Да ты вообще ни о чём не паришься! Теперь в ЦСКА остался в атаке один вменяемый Тошич, но с одним игроком в составе тут и Уфе не забьют, н говоря уж о Монако

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Фан666 11 октября 2016, 23:35

      Сами Уфе не забьют, судейка поможет.

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