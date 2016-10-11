Путин: «Профессиональные спортсмены должны зарабатывать сами»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать затраты государственных компаний на профессиональный спорт и утвердить план по снижению этих расходов.

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили.

Я прошу правительство проанализировать эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, эта работа должна быть поэтапная и аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а наоборот созидать, и утвердить этот план до конца текущего года», – сказал Путин.