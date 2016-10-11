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  • Путин: «Профессиональные спортсмены должны зарабатывать сами»

Путин: «Профессиональные спортсмены должны зарабатывать сами»

11 октября 2016, 19:37
18

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать затраты государственных компаний на профессиональный спорт и утвердить план по снижению этих расходов.

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили.

Я прошу правительство проанализировать эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, эта работа должна быть поэтапная и аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а наоборот созидать, и утвердить этот план до конца текущего года», – сказал Путин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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kykyi
1476206750
Ну вот и кирдык халявным зарплатам полупрофессиональных футболистов. Здесь я Путина поддержу.
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Фан666
1476207055
Только он пиздит как всегда на публику, а останется то что есть. Что он Газпрому запретит Зенит финансировать что ли?
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MURAD F. A.
1476209250
главное это все не осталось словами
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Karabaz
1476214610
Пусть футболисты Влоги ведут на ютубе - будет и доп. доход, и болельщикам информация)
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RNR4uK
1476216415
скорее он имел ввиду не спортспенов а клубы
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Sanches 1204
1476222869
Правильно пусть бегают,чтоб заработать,охренели уже совсем
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Smekaev
1476225708
Нахрен полностью убрать госфинансирование ПФК, и тогда сразу как крысы разбегутся все те, кто там присосался. Правда, не факт, что клубы после этого живы останутся... Будут только ЦСКА, Краснодар и Спартак между собой мяч гонять:) Зато все будут в еврокубках:) Ну, и Зенит, думаю, в эту компанию затешется, оправдывая это тем, что он тоже частный, только не совсем, но об этом говорить не стоит, так как это все надумано, и только неудачники смотрят на других и т.д., как они всегда отбрехиваются от всех обвинений в свой адрес. Газпром великий и ужасный...
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qweewqqweewq
1476229771
аккуратно
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zadira56
1476242002
Сказал-как в лужу пёрнул...Москва ничего не производит.Вся страна на неё работает.Откуда регионам взять деньги?И так до ниток обобрали.Пока Путин будет у власти ничего в стране не изменится.Бла-бла-бла и народ ведется туда,куда он скажет.
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vgarakh
1476257232
Сразу видно, что это лучший друг спортсменов.
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