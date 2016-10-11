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    Путин: «Профессиональные спортсмены должны зарабатывать сами»

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать затраты государственных компаний на профессиональный спорт и утвердить план по снижению этих расходов.

    «Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили.

    Я прошу правительство проанализировать эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, эта работа должна быть поэтапная и аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а наоборот созидать, и утвердить этот план до конца текущего года», – сказал Путин.

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2016 19:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 октября 2016, 10:27

      Сразу видно, что это лучший друг спортсменов.

      -1
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      Рейтинг: +350

      zadira56 12 октября 2016, 06:13

      Сказал-как в лужу пёрнул...Москва ничего не производит.Вся страна на неё работает.Откуда регионам взять деньги?И так до ниток обобрали.Пока Путин будет у власти ничего в стране не изменится.Бла-бла-бла и народ ведется туда,куда он скажет.

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 12 октября 2016, 02:49

      аккуратно

      0
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev 12 октября 2016, 01:41

      Нахрен полностью убрать госфинансирование ПФК, и тогда сразу как крысы разбегутся все те, кто там присосался. Правда, не факт, что клубы после этого живы останутся... Будут только ЦСКА, Краснодар и Спартак между собой мяч гонять:) Зато все будут в еврокубках:) Ну, и Зенит, думаю, в эту компанию затешется, оправдывая это тем, что он тоже частный, только не совсем, но об этом говорить не стоит, так как это все надумано, и только неудачники смотрят на других и т.д., как они всегда отбрехиваются от всех обвинений в свой адрес. Газпром великий и ужасный...

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 октября 2016, 00:54

      Правильно пусть бегают,чтоб заработать,охренели уже совсем

      0
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 11 октября 2016, 23:06

      скорее он имел ввиду не спортспенов а клубы

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > RNR4uK 11 октября 2016, 23:17

      Он поимел!

      -1
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 11 октября 2016, 22:36

      Пусть футболисты Влоги ведут на ютубе - будет и доп. доход, и болельщикам информация)

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 октября 2016, 21:07

      главное это все не осталось словами

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > MURAD F. A. 11 октября 2016, 21:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уже осталось! Про это он лет десять говорит! Как Мутко про победу на чемпионате мира. Наш Вова лучше весь спорт в регионах похерит, а вот ширму оставит, типа Зенита

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только он пиздит как всегда на публику, а останется то что есть. Что он Газпрому запретит Зенит финансировать что ли?

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Фан666 11 октября 2016, 20:39

      Возможно, деньги заканчиваются.

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 октября 2016, 20:25

      Ну вот и кирдык халявным зарплатам полупрофессиональных футболистов. Здесь я Путина поддержу.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 12 октября 2016, 00:21

      Ему это не нужно.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 12 октября 2016, 07:36

      Я поддерживаю то, что МНЕ нужно, а то, что ему нужно, пусть поддерживают те, у кого своего Я нет.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 12 октября 2016, 09:02

      Вернее так, я поддерживаю, что мне нужно, а нужно это ему или нет, это его проблемы .

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