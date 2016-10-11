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    Широков: «В России нет проблем с судейством»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков дал свою оценку уровню судейства в РФПЛ.

    «Конечно, когда играешь, по-иному воспринимаешь судейство. Но я не считаю, что у нас в чемпионате есть проблемы судейства. К примеру, в недавнем матче«Зенит»«Спартак» эта ситуация была слишком раздута. Да, судья допустил ошибку, но это не та ошибка, чтобы убирать из-за нее людей», – заявил Широков

    Источник: ТАСС

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    11.10.2016 18:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 октября 2016, 12:44

      Нет проблем с судейством??? НЕт тура, в котором бы не затрагивалась тема отвратительного судейства...То фола не заметили, то пенальти не дали,то, наоборот, показали на точку, когда и рядом пеналя не было...

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 12 октября 2016, 09:28

      Ага, нет судейства- нет проблем.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 12 октября 2016, 08:25

      В России вообще все нормально.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 20:48

      Ростов в прошлом сезоне доказал всем, что на общий итог судейские ошибки, или как кто-то считает - подкуп, практически не влияют. Играть надо на совесть, и контракты отрабатывать хорошей игрой

      2
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      Рейтинг: +973

      Krics 11 октября 2016, 20:47

      Кем был, тем и остался, готовит запосной аэродром, "А"нус двуликий.

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:33

      У нас вообще в футболе проблем нет, это у них там коррупция, а у нас всё цивилизованно!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2016, 20:04

      Перефразируя Талейрана, это была не ошибка, это было ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2016, 19:29

      Рома всегда правду-матку в глаза резал)))

      2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 11 октября 2016, 19:26

      прав

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 октября 2016, 19:23

      Рома прав,раздули ситуэйшен до предела.

      2
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