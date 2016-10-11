Широков: «В России нет проблем с судейством»

Бывший капитан сборной России Роман Широков дал свою оценку уровню судейства в РФПЛ.

«Конечно, когда играешь, по-иному воспринимаешь судейство. Но я не считаю, что у нас в чемпионате есть проблемы судейства. К примеру, в недавнем матче«Зенит» — «Спартак» эта ситуация была слишком раздута. Да, судья допустил ошибку, но это не та ошибка, чтобы убирать из-за нее людей», – заявил Широков