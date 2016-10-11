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  • ЦСКА — болельщикам: «Давайте не будем мусорить у стадиона, мы против свинства!»

ЦСКА — болельщикам: «Давайте не будем мусорить у стадиона, мы против свинства!»

11 октября 2016, 15:16
14

ЦСКА призвал поклонников клуба следить за чистотой возле клубного стадиона. Болельщиков в преддверии матча с «Уфой» в рамках 10-го тура РФПЛ настоятельно попросили не мусорить и доказать свою приверженность к чистоте.

«Уважаемые болельщики!

Через несколько дней состоится очередной матч на нашей новой арене. Мы благодарны, что, несмотря на временные неудобства, связанные с продажей билетов и отладкой стадионных сервисов, вы продолжаете заполнять трибуны и бережно относитесь к нашему новому дому.

Все мы знаем, что земля, на которой он построен, пропитана «армейской» историей и традициями. Да и весь Хорошевский район давно стал местом силы для красно-синего движения. Появление здесь станции метро «ЦСКА» — яркое тому подтверждение.

Вместе с тем мы не должны забывать о том, что наш стадион стоит не на пустыре, у нас много соседей. Это десятки тысяч людей, которые хотят видеть район чистым и безопасным. Как хорошие хозяева, мы хотим ровно того же, а значит, должны беречь не только стадион, но и все, что его окружает.

Так давайте уже в эту пятницу продемонстрируем, что настоящие «армейцы» любят чистоту и порядок. Мы – ЦСКА, мы против свинства!» — говорится в обращении ЦСКА.

Источник: ПФК ЦСКА
Комментарии (14)
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Kulimen
1476190397
"Мы – ЦСКА, мы против свинства!" - по моему это основное.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476190448
«Мы – ЦСКА, мы против свинства!» - звучит весьма двусмысленно. Впрочем, и «не будем мусорить» - тоже забавно)).
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filosof sparty
1476191722
Тонко, молодцы, с юмором порядок). Но вот, что удивительно, товарищи кони, вокруг открытия ЧИСТО!!!
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Антибиотик
1476192389
"Мы – ЦСКА, мы против свинства!" Опять против Спартака заговор)))
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каа
1476192806
Не мусорим, против свинства, и дом есть т.е не бомжи...)))
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порт
1476193084
Спартак расформируют?
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Чикомас
1476194384
Так что...спартачей на новый стадион, пускать не будем ?
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takca
1476200134
пфк цска представляет сейчас торгово закупочную компанию а на рынке всегда срач так чего вы удивляетесь ну откуда у торгашей может возникнуть приверженность к чистоте ха ха ха.
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dimazavr
1476206187
А мы - против топота и ржанья!
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