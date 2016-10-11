ЦСКА — болельщикам: «Давайте не будем мусорить у стадиона, мы против свинства!»

ЦСКА призвал поклонников клуба следить за чистотой возле клубного стадиона. Болельщиков в преддверии матча с «Уфой» в рамках 10-го тура РФПЛ настоятельно попросили не мусорить и доказать свою приверженность к чистоте.

«Уважаемые болельщики!

Через несколько дней состоится очередной матч на нашей новой арене. Мы благодарны, что, несмотря на временные неудобства, связанные с продажей билетов и отладкой стадионных сервисов, вы продолжаете заполнять трибуны и бережно относитесь к нашему новому дому.

Все мы знаем, что земля, на которой он построен, пропитана «армейской» историей и традициями. Да и весь Хорошевский район давно стал местом силы для красно-синего движения. Появление здесь станции метро «ЦСКА» — яркое тому подтверждение.

Вместе с тем мы не должны забывать о том, что наш стадион стоит не на пустыре, у нас много соседей. Это десятки тысяч людей, которые хотят видеть район чистым и безопасным. Как хорошие хозяева, мы хотим ровно того же, а значит, должны беречь не только стадион, но и все, что его окружает.

Так давайте уже в эту пятницу продемонстрируем, что настоящие «армейцы» любят чистоту и порядок. Мы – ЦСКА, мы против свинства!» — говорится в обращении ЦСКА.