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    ЦСКА — болельщикам: «Давайте не будем мусорить у стадиона, мы против свинства!»

    ЦСКА призвал поклонников клуба следить за чистотой возле клубного стадиона. Болельщиков в преддверии матча с «Уфой» в рамках 10-го тура РФПЛ настоятельно попросили не мусорить и доказать свою приверженность к чистоте.

    «Уважаемые болельщики!

    Через несколько дней состоится очередной матч на нашей новой арене. Мы благодарны, что, несмотря на временные неудобства, связанные с продажей билетов и отладкой стадионных сервисов, вы продолжаете заполнять трибуны и бережно относитесь к нашему новому дому.

    Все мы знаем, что земля, на которой он построен, пропитана «армейской» историей и традициями. Да и весь Хорошевский район давно стал местом силы для красно-синего движения. Появление здесь станции метро «ЦСКА» — яркое тому подтверждение.

    Вместе с тем мы не должны забывать о том, что наш стадион стоит не на пустыре, у нас много соседей. Это десятки тысяч людей, которые хотят видеть район чистым и безопасным. Как хорошие хозяева, мы хотим ровно того же, а значит, должны беречь не только стадион, но и все, что его окружает.

    Так давайте уже в эту пятницу продемонстрируем, что настоящие «армейцы» любят чистоту и порядок. Мы – ЦСКА, мы против свинства!» — говорится в обращении ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.10.2016 15:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +135

      dimazavr 11 октября 2016, 20:16

      А мы - против топота и ржанья!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 11 октября 2016, 18:35

      пфк цска представляет сейчас торгово закупочную компанию а на рынке всегда срач так чего вы удивляетесь ну откуда у торгашей может возникнуть приверженность к чистоте ха ха ха.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 октября 2016, 16:59

      Так что...спартачей на новый стадион, пускать не будем ?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Чикомас 11 октября 2016, 17:39

      Если мы на дерби не придём боюсь аншлага не видать... Кто ж Вам ещё посещаемость повысит?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      порт 11 октября 2016, 16:38

      Спартак расформируют?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 11 октября 2016, 16:33

      Не мусорим, против свинства, и дом есть т.е не бомжи...)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > каа 11 октября 2016, 17:43

      Плюсую))) Бомжуют сейчас в Питере, говорят там самое то, мол туда со всей страны коробки пустые свозят!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 октября 2016, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Мы – ЦСКА, мы против свинства!"
      Опять против Спартака заговор)))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > 11 октября 2016, 19:54

      не Лохо, а ЛОХОТРОНИЩЕ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 октября 2016, 16:15

      Тонко, молодцы, с юмором порядок). Но вот, что удивительно, товарищи кони, вокруг открытия ЧИСТО!!!

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 11 октября 2016, 17:37

      Так вот почему во время матча на Открытие Арене мусоров с конями за кордоном держат!)))) А вдруг нагадят!?

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 октября 2016, 15:54

      «Мы – ЦСКА, мы против свинства!» - звучит весьма двусмысленно.
      Впрочем, и «не будем мусорить» - тоже забавно)).

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 октября 2016, 15:53

      "Мы – ЦСКА, мы против свинства!" - по моему это основное.

      1
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